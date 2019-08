Appelsap verwisseld met afwasmiddel: slokdarm verbrand

De kleine Elisabeth ligt in een kunstmatige coma in het universitair ziekenhuis van Nantes. De kans is groot dat de slokdarm definitief moet worden verwijderd, zo schrijft de krant Ouest-France.

In het drankje zat in werkelijkheid een industrieel afwasmiddel, met een flinke dosis bijtende soda. Het spul zat in een schenkbeker die was achtergelaten op het aanrecht. Normaal zit er in dergelijke bekers vruchtensap. Een andere collega dacht dat het drank voor de klanten was en zette het in de koelkast.

Tijdens lunch

De verwisseling gebeurde tijdens de lunch in restaurant La Fontaine aux Bretons. Omdat ze nogal raar reageerde, dachten de ouders eerst dat ze alcohol had gekregen. Toen ze het zelf proefden, bleek pas wat voor bijtend spul er in het glas zat. „Ik verbrandde bijna mijn lippen”.

De ouders zijn woedend en hebben het restaurant aangeklaagd. Het personeel gaat diep door het stof op Facebook. „We leven met ons hele hart mee met het kindje en haar familie."