Nederlanders vast in bussen op weg naar vliegveld in Kabul

Nu de Amerikanen en de Taliban hebben aangekondigd dat 31 augustus het vliegveld van Kabul wordt overgedragen aan de islamitische strijders, dringt de tijd voor honderden Nederlanders die nog proberen weg te komen.

Een deel van hen wordt met bussen naar het vliegveld gehaald. Dinsdag begon de unieke missie bij de oude Nederlandse ambassade, waarna tientallen mensen in meerdere voertuigen richting het vliegveld werden gebracht. Verwacht werd dat dinsdagavond dat al gelukt zou zijn, maar door wegversperringen en andere problemen onderweg waren de inzittenden woensdagavond nog altijd niet op de luchthaven.

Vanaf daar kunnen ze met militaire vliegtuigen naar een veilig land in de regio, en vervolgens op een transitvlucht naar huis. Een evacué zei dinsdag al dat ze had gehoord dat anderen met bussen zouden worden opgehaald. Woensdag vertelde veteraan Nikko Norte in een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer dat hij contact had met evacués aan boord.

Vrees voor Taliban

Doordat de busrit onverwacht lang duurde, maken inzittenden zich grote zorgen. Ze vreesden dat de Taliban zal voorkomen dat ze de luchthaven bereiken. Strijders van de radicale beweging zouden al de bussen zijn ingekomen. De bussen staan nu echter al een tijd stil voor de hoofdpoort van het vliegveld, waar de Amerikanen ze vooralsnog niet doorlaten. Het probleem zou zijn dat er Afghanen aan boord zijn, wat de afhandeling bemoeilijkt.

Veel inzittenden leven al tussen hoop en vrees sinds de razendsnelle opmars van de Taliban en de ineenstorting van de Afghaanse autoriteiten. Nederlanders hadden de afgelopen anderhalve week veelal contact via appgroepen en bedachten daarin samen plannen om het vliegveld te bereiken. Keer op keer strandden die plannen echter, tot de afgelopen dagen tientallen van hen de luchthaven toch wisten te bereiken. Ook toen werd al gesproken over de inzet van bussen in de straten van de Afghaanse hoofdstad.

Nederlandse militairen

Dinsdag meldde het kabinet dat Nederlandse militairen actief mensen ondersteunden om bij het vliegveld te komen. Meerdere bronnen laten echter weten dat de Nederlandse militairen niet in de bussen zelf aanwezig zijn. Het ministerie van Defensie wil niets kwijt over de inzet van bussen en de rol die militairen daar dan bij zouden spelen.

