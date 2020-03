Italiaanse burgemeester: ’Nederland maakt fout door niet in totale lockdown te gaan’

Het Italiaanse leger helpt om de doden uit Bergamo over de rest van het land te verspreiden. Ⓒ EPA

ROME De burgemeester van de Noord-Italiaanse stad Bergamo denkt dat Nederland een grote fout heeft gemaakt door niet een totale lockdown in te stellen in Nederland. Giorgio Gori zei dit tijdens een online vraaggesprek met de buitenlandse pers in Italië.