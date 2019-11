Ophef over gediskwalificeerde ’traangas-taart’

Volgens de bakker weigerde de organisatie de taart na klachten van Chinese kandidaten. Ⓒ Twitter

BIRMINGHAM - Een internationale taartwedstrijd in Engeland heeft voor ophef gezorgd door een taart te weigeren die als thema de protesten in Hongkong had. Volgens de maker van de taart is er sprake van politieke censuur. De organisatie spreekt dat tegen en meldt dat de taart is gediskwalificeerd omdat een onderdeel ervan te groot was.