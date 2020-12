Kerstmis in schaduw van Covid: hoe vier je het toch vrolijk én veilig?

Amsterdam - De glans is er dit jaar met kerst wel vanaf. Geen uitgebreid diner buiten de deur. Met een beetje pech weinig cadeaus onder de boom, want natuurlijk wilde u die net gaan kopen toen de winkels al dicht waren. En die lange, prachtig gedekte tafel voor de hele familie, die blijft grotendeels leeg. Maar wat kan er nog wel en hoe zorg je dat kerst geen covidschaduw over het nieuwe jaar werpt?