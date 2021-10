Jongen (18) uit Liberia vindt 43.000 euro en brengt het terug naar rechtmatige eigenaar

Tuloe reed dinsdag met zijn motortaxi op de snelweg toen hij een bundel geld zag liggen, verpakt in een plastic zak. Waarschijnlijk was het geld gevallen, zegt hij: „Ik was bang omdat het veel geld was en dus nam ik het mee naar huis. Ik gaf het aan mijn tante om het te bewaren tot de eigenaar erom zou vragen.” Diezelfde dag plaatste een zakenvrouw die het geld was verloren, Musu Yancy, een oproep op de radio. Hij twijfelde geen seconde en bracht het geld naar haar toe, vertelde hij aan The Associated Press.

’Een domme beslissing’

De Liberiaanse anticorruptiecommissie prees Tuloe voor het teruggeven van het geld. Tuloe zelf vertelde dat hij van veel Liberianen veel lof krijgt, maar dat anderen, waaronder een aantal vrienden, hem uitlachen omdat hij iets doet wat ongebruikelijk is in Liberia, waar veel mensen in armoede leven terwijl het land langzaam herstelt van de lange burgeroorlogen die elkaar opvolgen. „Sommige mensen zeggen dat ik een domme beslissing heb genomen”, zegt Tuloe. „Ze geloven dat ik door mijn daad arm zal sterven.” De tiener kreeg zelfs bedreigingen.

Beloning

Toch is de tiener beloond voor zijn goede daden. De eigenaar van het geld schonk hem een geldbedrag van 1500 dollar (zo’n 1300 euro) en spullen, waaronder een matras. Het matras geeft hij naar eigen zeggen aan zijn oma.

Tuloe stopte in de zevende klas met school om een taxibedrijf met zijn motor te runnen om geld te verdienen voor zijn familie. Hij vertelde aan The Associated Press vrijdag dat hij zich verheugt op de ontmoeting met de president: „Ik ben klaar om de president te ontmoeten en dan zal ik met hem praten over mijn opleiding”, zei de 18-jarige. „Ik zal hem vertellen dat ik terug naar school wil en vragen om ook andere jonge mensen aan te zetten om naar school te gaan”, besluit de nationale held.