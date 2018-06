Laurel of Yanny? Je raadt nooit wat Trump hoort

Naaste medewerkers van de Amerikaanse president Donald Trump reageren op de internethype van het geluidsfragment waarbij mensen óf ’Laurel’, óf ’Yanny’ horen. „Zó duidelijk Laurel”, begint Ivanka Trump. Vice-president Mike Pence stemt in, net als verschillende anderen.

Perschef Sarah Huckabee Sanders reageert met een kwinkslag op de gewraakte uitspraken van Trump over de Amerikaanse media: „Laurel? Jij hebt je informatie van CNN. Dit is fake news. Ik hoor alleen Yanny.”

Terwijl Sanders al de lachers op haar hand probeert te krijgen, is de hoofdrol in de video, helemaal aan het einde van het filmpje (zie hierboven), voor The Donald zelf: „Ik hoor covfefe”, zegt de president, refererend op zijn massaal uitgelachen tweet.