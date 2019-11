Kusje gaat goud kosten op Schiphol

Lichtgroen rechts het uitgebreide Schiphol Plaza dat overzichtelijker als stationshal moet gaan dienen en donkergroen in het midden het nieuwe overkapte busstation dat direct in verbinding komt te staan met het onderliggende treinstation en alleen toegankelijk is voor het ov. Linksvoor staat de verkeerstoren, daarachter het Sheraton Hotel.

Ⓒ Schiphol