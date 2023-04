Taiwan spot met Xi: rake klap voor Winnie de Pooh

Taiwan bracht deze week beelden naar buiten van gevechtspiloten met een op het eerste gezicht wat kinderlijke beeltenis op hun arm. Het gaat om buttons die te koop zijn, waarop te zien is hoe Winnie de Pooh een vuistslag krijgt van de bedreigde, Aziatische zwarte beer. Tamelijk onschuldig, zou je denken, ware het niet dat president Xi al jarenlang tegen zijn zin in wordt vergeleken met Winnie de Pooh.

Online grap

Het begon allemaal bij een foto van de Chinese president en zijn toenmalig Amerikaans collega Barack Obama in 2013 tijdens een ontmoeting in Californië. De twee liepen dusdanig zij aan zij dat de vergelijking met tekenfilmfiguren Winnie en zijn maatje Teigetje snel gemaakt was. Xi zou nooit meer van die reputatie afkomen, ondanks een Chinees verbod op de Disney-film, nadat de memes en grappen op internet voor Peking compleet uit de hand liepen. Chinese gebruikers plaatsten massaal Winnie de Pooh-plaatjes op sociale media als stil protest tegen de machthebbers. Het Amerikaanse South Park maakte er een vernietigende aflevering over.

De honingetende beer duikt sindsdien steeds weer op, deze keer in Taipei, nu Peking een grootscheepse militaire oefening in de Oost-Chinese Zee is begonnen als reactie op Taiwans toenadering richting de VS. De Taiwanese luchtmacht meldt op vragen van persbureau Reuters dat de verzetsbutton geen officieel onderdeel is van de militaire kledij, maar dat het geoorloofd wordt zo lang het het moreel van de troepen verhoogt.

China ziet Taiwan als een afvallige provincie en is tegen alle relaties die de bestuurders van de de facto onafhankelijke staat onderhouden met het buitenland.

Verkiezingen

Zo lopen de spanningen tussen China en Taiwan almaar verder op. Defensie-experts speculeren, zeker sinds de oorlog in Oekraïne, over een confrontatie of Chinese inval. De Taiwanese vicepresident William Lai doet namens de regeringspartij mee aan de presidentsverkiezingen van 2024, werd woensdag duidelijk. Hij staat erom bekend meer uitgesproken te zijn over de onafhankelijkheid van Taiwan dan Tsai. Volgens Lai gaat het bij de stembusgang van volgend jaar om „een keuze tussen democratie en autoritarisme.”

De grote militaire oefening van China voor de kust van Taiwan is klaar, maar er varen nog altijd acht oorlogsschepen rond het eiland. China-onderzoeker van Instituut Clingendael Xiaoxue Martin volgt de zaak op de voet.