Man die inreed op menigte sloeg daarna eigen moeder dood

Zondag viel in Berwick een dode toen een auto inreed op een menigte die bijeen was gekomen om een fatale brand te herdenken. Bij deze aanrijding raakten zeventien mensen gewond. Niet lang na de dodelijke aanrijding kreeg de politie een melding dat er een vrouw was mishandeld in een nabij gelegen plaats, Nescopeck. Nu blijkt dat de twee zaken met elkaar te maken hebben. De 24-jarige Adrian Oswaldo Sura Reyes reed eerst met zijn truc op de menigte in, en reed daarna naar het huis van zijn moeder om haar met een hamer te vermoorden. Dat meldt de politie van Pennsylvania.

Tekst loopt door onder de tweet.

Oswaldo Sura Reyes zou, nadat hij was gearresteerd, hebben verklaard dat hij „het beu was om met zijn moeder te ruzieën over geld.” Daarom zou hij haar hebben aangereden, en vervolgens met een hamer op haar hoofd hebben geslagen.

Het is nog niet bekend waarom Sura Reyes eerst inreed op de groep mensen. Hij wordt verdacht van dubbele moord. Toen hij werd gearresteerd zou zijn enige commentaar „sorry” zijn geweest.