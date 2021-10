Aantal coronadoden op Sint-Maarten in tien weken verdubbeld

Premium Binnenland

Deze mensen lieten zich na lang twijfelen tóch vaccineren: ’Kreeg huilbuien’

De vaccinatiebereidheid in Nederland ligt niet in iedere gemeente nog even hoog. Zo scoren met name gemeenten als Urk en Staphorst slecht, blijkt uit RIVM-cijfers. Twijfel of angst voor het vaccin is niet nieuw. Deze Nederlanders besloten om eerst geen vaccin te nemen, maar gingen uiteindelijk toch ...