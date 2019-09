Ricky was keurige ’regelneef van Haagse coke-scene’

Een cocaïneblok dat de opsporingsdiensten onderschepten in een onderzoek naar ’gentleman-cokedealer’ Ricky. Ⓒ Openbaar Ministerie

DEN HAAG - Jaren gold hij als dé ’regelneef’ van de Haagse cocaïnescene. Wie problemen had met het binnenhalen van een coke-container, belde de immer vriendelijke Ricky A. Was er ruzie over een levering, dan fikste Ricky het zonder geweld. Als gentleman-cokedealer had hij toegang tot kapitalen, tot justitie hem eind 2016 in het vizier kreeg en ontmaskerde. Deze week stond hij voor de Haagse rechter.