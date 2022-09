Oranjes en andere koninklijke collega’s arriveren op Buckingham Palace

Op beelden van Britse media was te zien dat Máxima en Beatrix bij binnenkomst in gesprek waren met de Japanse keizer Naruhito. Op hetzelfde tijdstip kwamen ook onder meer de koning Filip en koningin Mathilde van België aan, net als groothertog Henri en groothertogin Maria Teresa van Luxemburg. Koningin Margrethe van Denemarken werd begeleid door haar oudste zoon kroonprins Frederik.

Bussen vol met wereldberoemde figuren in Londen zondag. Ⓒ ANP / Abaca Press

De hoogwaardigheidsbekleders krijgen voorafgaand aan de begrafenis de kans om in Westminster Hall afscheid te nemen van Elizabeth. Haar kist staat daar sinds woensdag. Onder meer de koningsparen van Spanje en Zweden maakten daar zondag al gebruik van. Het is niet duidelijk of Willem-Alexander, Máxima en Beatrix dat ook nog zullen doen. Het gebied rondom Buckingham Palace is vanwege de komst van alle hoogwaardigheidsbekleders voor het publiek gesloten.

Ook de Amerikaanse president Joe Biden en zijn vrouw Jill hebben zondag persoonlijk afscheid genomen van Elizabeth II bij haar kist in het Britse parlement. In de vroege avond lieten televisiebeelden het paar zwijgend zien terwijl ze vanaf een podium in Westminster Hall naar de kist keken. Op enig moment sloeg Biden een kruis. Na afloop prees hij de overleden koningin om haar „waardigheid” en „service.” Ook noemde hij haar „fatsoenlijk” en „eerbiedwaardig.”

De Amerikaanse president Joe Biden met zijn vrouw Jill bij Buckingham Palace, Londen. Ⓒ ANP / AFP

Het Amerikaanse presidentiële paar werd vergezeld door de Amerikaanse ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk, Jane Hartley. Korte tijd later verliet het konvooi het parlement. Jill Biden zwaaide naar de mensen die zich langs de kant van de weg hadden verzameld.

Vele duizenden Britten maakten eerder van de gelegenheid gebruik om een laatste eer te bewijzen aan hun vorst, urenlang in de rij staand in een kilometerslange rij. De openbare vertoning van de kist eindigt maandagochtend.