Tien brieven Mata Hari onder de hamer

Het was bekend dat de exotische danseres en de beeldend kunstenaar elkaar goed kenden; Van der Hem (1885-1961) portretteerde Mata Hari (1876-1917) een paar keer. Bij Bubb Kuyper denken ze het hunne van formuleringen als „Je t’embrasse et je t’aime”(„Ik omhels je en ik hou van je”), al zijn er verder geen bewijzen van een romantische relatie.

De brieven gaan over van alles en nog wat: over de portretten, over het dansen, over een misstap die Mata Hari daarbij maakte door een gat in de vloer en over het Nederlandse publiek dat volgens de danseres zo provinciaals zou zijn geweest, dat het alles van buiten maar lelijk had gevonden. Bubb Kuyper verwacht minimaal 25.000 euro voor de brieven.

Tentoonstelling en ballet

Afgelopen jaar is met onder meer een tentoonstelling en een ballet herdacht dat Margaretha Geertruida Zelle uit Leeuwarden, zoals Mata Hari werkelijk heette, werd geëxecuteerd nadat ze door de Franse geheime dienst op verdenking van spionage was opgepakt en tegenstrijdige verklaringen had afgelegd.