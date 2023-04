Premium Het beste van De Telegraaf

Ontzetting en enorm verdriet in Huizen na verdrinken peuter (2): ’Mijn dochter zag de juf in het water liggen’

Zwemleraar Roeland Meijer van de Sijsjesberg in Huizen legt een knuffelbeertje neer. Ⓒ Caspar Huurdeman

Huizen - Het verdriet is enorm in Huizen. Maandag verdronk een jongetje van twee jaar oud bij de Slotplaats. Het zou gaan om een peuter van de nabijgelegen peuteropvang, aldus omwonenden. „Het is vreselijk wat er is gebeurd”, zo valt overal te horen.