Uitlevering Joran van der Sloot aan Verenigde Staten onder zeer zware beveiliging begonnen

Volgens justitiebronnen in Peru wordt Van der Sloot over twee à drie dagen naar de Amerikaanse staat Alabama gevlogen waar hij de komende tijd terechtstaat voor het afpersen en oplichten van de ouders van de in 2005 spoorloos verdwenen Natalee Holloway.

De Peruaanse advocaat van Joran, mr. Maximo Altez, bevestigt desgevraagd het nieuws van het transport vrijdagnacht van zijn cliënt. Met het overplaatsen van Van der Sloot komt een einde aan dagenlang juridisch getouwtrek tussen Peru en de openbaar aanklager van Alabama.

Bekijk ook: Peru levert Joran van der Sloot uit aan de VS

De Peruaanse justitie wilde meer garanties dat Van der Sloot ná zijn berechting in de VS eerst teruggaat naar Peru om het resterende deel van zijn straf voor de moord op Stephany Flores en drugshandel uit te zitten. De VS hebben dat nu toegezegd.

De Nederlander moet in Peru nog tot 2045 achter de tralies blijven en zou dan pas weer terug kunnen naar Alabama om zijn straf voor de oplichting van de familie Holloway uit te zitten. Joran van der Sloot zal blij zijn dat hij zaterdag Challapalca verlaat. Hij vreesde de laatste weken voor zijn leven in de beruchtste gevangenis van Zuid-Amerika.

Aanval

In de Spartaanse strafinrichting op 5200 meter hoogte werden een celgenoot en hij afgelopen week aangevallen door een medegedetineerde. Jorans advocaat Altez vroeg een spoedoverplaatsing aan omdat zijn cliënt zijn leven niet meer zeker zou zijn. In Lima gaat Van der Sloot naar alle waarschijnlijkheid naar de Piedras Gordas-gevangenis of de strafinrichting Castro Castro, waar hij al eerder verbleef.

De tekst gaat verder onder de foto.

De Challapalca-gevangenis in Peru Ⓒ ANP / Associated Press

Inmiddels maakt de rechtbank van Alabama zich op voor een proces tegen Van der Sloot die, als hij door een grand jury schuldig wordt bevonden, minimaal 25 jaar extra gevangenisstraf tegemoet kan zien. Hij zou dan met zijn Peruaanse straf daarbij opgeteld pas in 2070 weer vrijkomen. Hij zou dan 82 jaar zijn.

25.000 dollar

Joran staat in Alabama terecht omdat hij in mei 2010 aanspraak maakte op een beloning die de familie Holloway had uitgeloofd voor tips over de vermissing van Natalee in 2005. Joran, die het meisje op Aruba voor het laatst zag, beweerde toen dat hij wist waar ze lag begraven en incasseerde een voorschot van 25.000 dollar. Hij wees een locatie aan waar het lichaam van de Amerikaanse tiener zich zou bevinden. Daarna vloog hij naar Peru, waar hij Stephany Flores in een casino ontmoette en haar vermoordde. De vindplek van Natalee bleek verzonnen door Van der Sloot.

De nabestaanden van Natalee hebben altijd bij justitie in Alabama aangedrongen op berechting van Van der Sloot. Die gaat zodra Joran in de VS is er dan eindelijk van komen.