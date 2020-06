Standbeeld bij Joodse begraafplaats beklad met ’WLM’

Dat meldt AT5. Er is oranje verf op het beeld aangebracht. Ook zijn de letters WLM erop gespoten, wat staat voor White Lives Matter.

Het beeld van de zwarte Jood Elieser is symbool komen te staan voor de onderdrukking van zwarte mensen en slavenhandel, hoewel sommige historici erop wijzen dat hij zelf nooit slaaf is geweest, maar mogelijk bediende.

Elieser kwam in 1610 naar Nederland en werd op Beth Haim begraven.

Getuige

Volgens een ooggetuige kwamen er ineens ’twee jongens vanuit een steegje aanlopen en die gingen tegenover ons op een bankje zitten’. Later zouden de twee blanke mannen tussen de 20 en 25 jaar oud, met opgeschoren haar, de bekladdingen hebben verricht, vermoedt de getuige.

„Bizar, want er was vlak daarvoor nog een herdenking bij het beeld geweest.” De politie heeft weet van het incident. Of er aanhoudingen zijn verricht, is niet duidelijk.

