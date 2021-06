Nieuwe week begint direct zonnig

In de loop van de middag is het overal in het land dus zonnig. Hier en daar ontwikkelen zich wat stapelwolken, maar het blijft droog. In het zuiden van het land kan de temperatuur oplopen tot een graad of 24, terwijl de kustprovincies het moeten doen met een maximumtemperatuur van 17 graden.

Ook maandagavond blijft het op de meeste plaatsen lekker weer, al kan er in het noorden nog wel wat bewolking ontstaan. De nacht naar dinsdag wordt een heldere. Wel kan er hier en daar een mistbank ontstaan bij minima van 8 tot 12 graden.