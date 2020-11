Moeten gamers portemonnee trekken of toch wachten?

Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

Zeven jaar na de release van zijn voorganger krijgen de allereerste fans donderdag hun PlayStation 5 (PS5) geleverd. Het vlaggenschip kost 500 euro en is groter en gedurfder qua uiterlijk dan welke console ook. De Xbox Series X was al sinds vorige week verkrijgbaar voor dezelfde prijs. Moeten gamers nu al de portemonnee trekken, of kunnen ze beter een half jaar wachten?