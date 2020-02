Riante pensioenregelingen Frankrijk ter discussie in parlement

Maar de regering van president Macron wil op den duur van de 42 verschillende stelsels af. Ze wil het niet alleen stroomlijnen vanwege de onoverzichtelijkheid, maar ook om ervoor te zorgen dat iedere gepensioneerde lang genoeg gewerkt heeft om de pensioenen te kunnen betalen. De gemiddelde pensioengerechtigde leeftijd stijgt dan iets in het nieuwe stelsel.

In de parlementaire commissie die over het wetsvoorstel gaat, zijn tienduizenden amendementen ingediend om het proces te saboteren. Maandag ligt dus voor het gemak het origineel van de regering ter tafel. Een eerste stemming wordt in maart verwacht. Vakbonden hebben een staking aangekondigd in het openbaar vervoer in en rond Parijs. Maar volgens Franse media is de actiebereidheid inmiddels gering en heeft het ov er maandag weinig last van.