Harde confrontaties en links laat het liggen

’Het kan mensen, het kan”, twitterde D66-campagneleider Sjoerd Sjoerdsma dinsdag aan het einde van de middag. De laatste peilingen waren zojuist binnengekomen. Daarin tekende zich met 33 tot 36 zetels een klinkende winst af voor de VVD. Op grote afstand gevolgd door het blok van PVV, CDA en zijn eigen D66. Een kloof van zo’n zestien zetels, die Sjoerdsma liefst negeerde. Zijn partij droomt van Sigrid Kaag in het Torentje.

Geert Wilders (PVV) en Sigrid Kaag (D66) tijdens een verkiezingsdebat van de NOS. Ⓒ ANP

In het slotdebat van de NOS kregen PVV-voorman Geert Wilders en D66-lijsttrekker Sigrid Kaag dinsdagavond de laatste kans om televisiekijkers voor zich te winnen. De twee stonden al eerder in verkiezingsdebatten met de koppen tegen elkaar. Ook deze keer sloegen de vonken er vanaf.

’Verrader!’

„Verrader!” Geert Wilders vloog er in het debat over massa-immigratie als een scheermes in. De PVV-lijsttrekker wierp de D66-leider voor de voeten dat zij tijdens een officieel bezoek aan Iran als tijdelijk minister van Buitenlandse Zaken een hoofddoek droeg. „Vrouwen die hun hoofddoek afwierpen werden in Iran in de gevangenis gestopt en ú droeg een hoofddoek. U kiest de kant van de ayatollahs en heeft de rechten van vrouwen te grabbel gegooid.”

„Nee”, pareerde Kaag. En nogmaals: „Nee! Ik was daar als minister van Buitenlandse Zaken met een opdracht in landsbelang en voor stabiliteit in de regio en de veiligheid van Israël. Als ik daarvoor noodgedwongen een sluier om moet, dan dóe ik dat.”

De twist tussen PVV en D66 zal weinig onderlinge verschuivingen opleveren, al gaf het de partijen wel de gelegenheid de eigen achterban te motiveren.

’Hij laat u in de steek’

Bij het treffen tussen Wilders en VVD-leider Mark Rutte was de kans om elkaar kiezers af te pakken er wel. Rutte probeerde hier zijn premierbonus te te verzilveren door te stellen dat we alleen met optimistisch leiderschap uit de crisis komen. Hij zette Wilders daarbij weg als wegloper en richtte zich daarbij tot diens kiezers. „Wilders gaat niks voor u doen. Hij laat u in de steek.”

Wilders pareerde fel: hoe kon Rutte van optimisme spreken nadat hij ’10.000 gezinnen de vernieling in had geholpen’, zo verwees hij naar de toeslagenaffaire, waarbij de overheid op dertien punten de wet zou hebben overtreden. „Wat doet u hier nog?” Rutte gaf Wilders ’volkomen gelijk’: „Er is verschrikkelijk veel fout gegaan. We zijn bezig dat te herstellen.”

Het waren de flexcontracten waarmee Wopke Hoekstra VVD-voorman Rutte probeerde te raken tijdens het debat. De CDA-leider wil er het mes in en klapte uit de school over hoe de VVD zich daar afgelopen jaren tegen had gekeerd „U heeft zich er met hand en tand tegen verzet.”

Wopke Hoekstra (CDA), Geert Wilders (PVV), Sigrid Kaag (D66), Lilian Marijnissen (SP) en Mark Rutte (VVD) tijdens het debat. Ⓒ ANP

Rutte probeerde op zijn beurt een slaatje te slaan uit eerder CDA-gestuntel rondom het verkorten van de WW. „U moet wel lef hebben”, zei Rutte toen Hoekstra hem verweet ongelijkheid in de hand te werken. „U bent degene die de WW in crisistijd wil beperken.”

Nek-aan-nekrace

Met de nek-aan-nekrace tussen de nummers 2, 3 en 4 beginnen de verkiezingen van 2021 wel heel erg veel op die van 2017 te lijken. Ook toen was het de PVV die wekenlang de tweede plek innam achter de VVD, maar naar mate de finish naderde steeds sterker de hete adem van CDA en D66 in de nek begon te voelen.

Het linkse blok van PvdA, SP en GL lijkt in de Kamerverkiezingen opnieuw averij op te lopen. De drie partijen bezetten bij elkaar opgeteld in de Tweede Kamer momenteel 37 zetels, een historisch dieptepunt. En het eind van die neergang is nog niet in zicht.

Lilian Marijnissen (SP) en Lilianne Ploumen (PvdA) in debat. Ⓒ ANP

Ook in het NOS-slotdebat slaagden lijsttrekkers Lilianne Ploumen (PvdA) en Lilian Marijnissen (SP) er in een één-op-één-debat over de ouderenzorg niet in de verschillen tussen de partijen zelfs maar te benoemen. „We zijn bondgenoten”, zei Marijnissen. „Ik zie inderdaad niet heel veel verschillen in de programma’s van de SP en de PvdA”, besloot Ploumen.

’We moeten wat doen’

Jesse Klaver trof CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra in een debat over klimaat. Klaver dreef tijdens een eerdere confrontatie Hoekstra in de hoek. Die liet zich dat niet nogmaals overkomen. „U zit gevangen in uw eigen gelijk”, wierp hij Klaver voor de voeten. Volgens Hoekstra zorgen de GL-plannen er alleen maar voor dat vervuilende zaken zoals luchtvaart over de grens verdwijnen. „We moeten echt wat doen, maar wel op een intelligente manier.”

Jesse Klaver (GroenLinks) en Wopke Hoekstra (CDA) Ⓒ ANP

De linkse partijen kunnen zich nog altijd troosten door omlaag te kijken naar 50Plus, dat volgens de recente peilingen uit de Kamer lijkt te verdwijnen. De partij heeft dat geheel aan zichzelf te wijten, met alle ruzies die steevast weer de kop op staken. Voormalig voorman Henk Krol, die de ouderenpartij met bonje verliet, poogt met z’n eigen lijst nog een zetel te bemachtigen. Hij sprak tijdens Nederland Kiest historische woorden over 50Plus: „In al die jaren is er in mijn fractie nooit ruzie geweest.”