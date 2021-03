LIVE | Climax verkiezingscampagne: Lijsttrekkers gaan voor laatste kans

Onze parlementaire verslaggever Alexander Bakker volgt het debat. Volg zijn live-verslag onderaan dit bericht.

„U loopt al twintig jaar mee meneer Wilders, u heeft niks bereikt”, sneerde Kaag. „U klinkt als een stukgedraaide plaat en zet grote groepen Nederlanders weg.” De PVV-leider verwijt haar iedereen binnen te willen halen. „U verziekt het klimaat in Nederland door te zorgen dat iedereen hierheen kan komen. Waar haalt u het vandaan?”

Wilders viel Kaag aan over de hoofddoek die ze droeg tijdens een bezoek aan Iran, terwijl vrouwen demonstratief hun doek afdeden. „U heeft ze laten vallen als een baksteen.” Kaag verdedigde zich door te stellen dat ze daar als minister in het landsbelang was. „U heeft ze verraden”, pareerde Wilders.

De verkiezingscampagne komt dinsdagavond tot een climax als de partijen nog een laatste poging wagen om kiezers aan zich te binden.

Opvallende afwezige bij de bijeenkomst voor kleinere partijen aan het begin van de avond was FvD-voorman Baudet. Hij stond wel op een steenworp afstand campagne te voeren in Den Haag, maar kwam niet naar het Kamergebouw om in gesprek te gaan. Waarom Baudet wegblijft bij het debat, is niet bekend. „We hebben net gehoord dat hij het niet redt, en dat hij heeft afgezegd”, zei presentator Baijens. „We hadden veel vragen voor hem.”

Zo kon JA21-lijsttrekker Eerdmans zonder weerwoord sneren over zijn vertrek bij FvD. „Corona is een serieuze zaak, dat kun je niet ontkennen als klein griepje.”

De stembureaus zijn al sinds maandag open, maar lijsttrekkers willen nog een laatste keer opvallen voordat het grootste deel van stemmend Nederland woensdag naar een stemlokaal gaat. Op die manier hopen ze de laatste zwevende kiezers te overtuigen dat hun partijen een stem waard zijn tijdens de Tweede Kamerverkiezingen.

Vanavond zendt de NOS twee programma’s uit met lijsttrekkers. Eerst is om 19 uur op NPO1 het programma De Stemming te zien. Daar zouden de lijsttrekkers van PvdD, 50Plus, Denk, SGP, FvD, Lijst Henk Krol en JA21 te gast zijn, maar Thierry Baudet liet op het laatste moment verstek gaan. Het is geen debat; de lijsttrekkers beantwoorden vragen van kiezers.

Daarna volgt het slotdebat in deze campagne van de NOS. In het slotdebat staan de lijsttrekkers van de acht grootste partijen één-op-één tegenover elkaar. Zo neemt PVV-leider Wilders het weer op tegen VVD-lijsttrekker Rutte en tegen D66-leider Kaag. Rutte neemt het ook op tegen CDA-voorman Hoekstra. Op links wordt een strijd gevoerd tussen PvdA-lijsttrekker Ploumen en SP-leider Marijnissen.