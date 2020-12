Begeleidster legde eigen boodschappen in winkelwagen blinde vrouw en moet de cel in

Ze was de begeleidster van een vrouw die blind is. „Ze begeleidde haar om boodschappen te doen in supermarkten”, zo liet de rechter weten. Tijdens het boodschappen doen legde ze haar eigen producten in de winkelkar van haar blinde cliënte. In totaal zou ze zo’n 6382 euro aan boodschappen niet zelf betaald hebben, aldus Het Laatste Nieuws.

„Het slachtoffer en haar gezin hadden jarenlang een vertrouwensband met de beklaagde, die zelfs als een vriendin werd beschouwd. Maar ze heeft schaamteloos misbruik gemaakt van de handicap van het slachtoffer.”

De vrouw moet ook een boete van 800 euro betalen.