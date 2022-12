Diefstal Top 2000-letters om kloof tussen stad en platteland

De Top 2000-letters voor Beeld & Geluid worden zaterdagochtend, op oudjaarsdag, teruggeplaatst op het Mediapark in Hilversum. De vereniging zegt op Facebook dat de leden vrijdagavond vanaf 19.00 uur een ronde door het dorp zullen lopen. „Voor belangstellenden is het mogelijk om vanavond vanaf 20.00 uur de letters te komen bezichtigen alsook vragen te stellen. Dit gebeurt bij Snoesje (de geit) in Oldeberkoop, tegenover de kerk”, zo meldt de vereniging in een persbericht.

Het is voor de vereniging traditie om tijdens de jaarwisseling iets te stelen en na de jaarwisseling terug te zetten. Zo werden in eerdere jaren het beeld van André Hazes op de Dam in Amsterdam en de ringen van het Olympisch Stadion gestolen. „Normaal gesproken wordt een stunt op oudejaarsavond gepresenteerd en in het nieuwe jaar weer teruggebracht, maar in overleg met de betrokken partijen is afgesproken dat de letters in de ochtend van 31 december worden teruggeplaatst”, aldus de vereniging vrijdag.

NPO Radio 2 liet donderdag na het verdwijnen van de letters weten aangifte te doen van diefstal. Al snel kwam de politie door het traceren van het bij de diefstal gebruikte busje uit op De Geitefok. Die ontkende na navraag van het ANP, maar zei wel dat men moest afwachten tot de jaarwisseling: traditiegetrouw het moment dat het gestolen voorwerp weer opduikt. De politie heeft laten weten zo snel mogelijk een strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar de vereniging, omdat die de politie onnodig extra werk oplevert.

De Geitefok steelt naar eigen zeggen om aandacht te vragen voor een maatschappelijk onderwerp. „Wij zouden het top vinden als de politiek, maar ook de media, wat meer oog krijgen voor wat er speelt op het platteland. Wij willen meer zijn dan alleen protesterende boeren. Praat niet over ons, maar met ons. Nederland heeft veel meer te bieden dan alleen de grote steden”, aldus Hof. Volgens hem benadrukt de aangifte van NPO Radio 2 de kloof tussen stad en platteland.