Eerste dag: 24.056 zorgverleners melden zich voor coronaprik

Het gaat om medewerkers die werkzaam zijn in verpleeghuizen en instellingen voor gehandicapten, die maandag een brief met een uitnodiging hebben gehad van hun werkgever. Afgesproken is om de uitnodigingen gespreid te versturen. Dagelijks gaan er brieven uit, zodat niet alle belangstellenden zich tegelijk melden.

De GGD GHOR Nederland opende het belcentrum om 08.00 uur. Circa 2000 medewerkers stonden klaar om de afspraken in te plannen. De lijn is zeven dagen per week van 08.00 tot 20.00 uur geopend.

Het inenten begint woensdag. BioNTech-Pfizer levert de vaccins, genoeg om 225.000 zorgmedewerkers twee keer te prikken.