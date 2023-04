Acht vreemdelingen aangetroffen in Rotterdamse havengebied

Beeld ter illustratie

ROTTERDAM - In Europoort in het Rotterdamse havengebied zijn woensdagavond acht vreemdelingen aangetroffen, meldt de marechaussee vrijdag. Zij zaten verstopt achter een lading kolen in een trailer.