Twee agenten buiten functie gesteld wegens 'buitenproportioneel geweld' tijdens aanhouding

Aanleiding voor de maatregel is het ernstige vermoeden dat een medewerker tijdens een aanhouding buitenproportioneel geweld heeft gebruikt. Daarnaast is het vermoeden dat dit geweld niet volledig of niet naar waarheid is gemeld. De aangehouden verdachte heeft aangifte gedaan van mishandeling.

Het team Veiligheid, Integriteit en Klachten is een disciplinair onderzoek gestart. Daarnaast is er een strafrechtelijk onderzoek gestart onder leiding van het Openbaar Ministerie waarbij een van de medewerkers als verdachte is aangemerkt. Gedurende het onderzoek hebben de medewerkers geen toegang tot de politiegebouwen en -systemen.