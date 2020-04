Het dubbele gezicht van Mohammed bin Salman

De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman is nog niet geaccepteerd op de hoogste tree van het internationale podium. Ⓒ Foto BSR Agency

TEL AVIV - De fans van Newcastle United hunkeren naar succes. Maar nu Saoedi-Arabië op het punt staat de Britse voetbalclub over te nemen, vragen de Geordies zich toch af of zij zich wel moeten inlaten met een regime dat dissidenten opsluit of op gruwelijke wijze laat ombrengen.