Extra toezicht na dubbele brandstichting op station Haarlem

Tot tweemaal toe probeerde iemand brand te stichten in twee stilstaande sprinters op het station, zegt een woordvoerster van de vervoerder. NS-personeel was er snel bij. „Eenmaal kon het snel geblust worden met een poederblusser, de tweede keer was men er zo snel bij dat het anders opgelost kon worden.”

Desondanks is er schade in de treinen, al is nog onduidelijk hoe groot die precies is. De NS doet aangifte en zal, als de dader of daders worden gepakt, de schade willen verhalen.

Uit dienstregeling

Gevaar voor reizigers is er niet geweest, benadrukt de woordvoerster. Een trein was volledig leeg, in de tweede konden reizigers zonder problemen op tijd naar buiten komen. Beide treinen stonden stil en zijn uit de dienstregeling gehaald.

De NS vermoedt dat dezelfde dader verantwoordelijk is. De politie laat dat voorlopig in het midden. Die is bezig met het onderzoek naar de brandstichtingen en verzamelt onder meer camerabeelden en getuigenverklaringen. Hoe de branden precies zijn gesticht is nog niet duidelijk. „Een nadeel aan brandstichting is dat het bewijs wegbrandt”, laat een politiewoordvoerster weten.