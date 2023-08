Branden in noordoosten Griekenland rukken verder op

Op verschillende plaatsen in het land geldt maandag alarmfase rood. Dat betekent onder meer dat geen „werk buitenshuis is toegestaan dat brand kan veroorzaken”, aldus de Griekse minister van Klimaatcrisis en Burgerbescherming. „We moeten allemaal ons land beschermen.”

Video: acht dorpen zijn ontruimd in Griekenland door de natuurbrand. Tekst gaat door onder video.

De Griekse brandweer heeft in het afgelopen etmaal 53 bosbranden bestreden. Griekenland had vorige maand al te maken met grote branden. Vooral het eiland Rhodos werd toen zwaar getroffen. In tien dagen tijd werd 17.770 hectare verwoest. Ongeveer 20.000 mensen, vooral toeristen, moesten worden geëvacueerd.