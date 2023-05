VVD ligt dwars om asiel: ’meer tijd’ nodig

Door ONZE PARLEMENTAIRE REDACTIE Kopieer naar clipboard

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) op het Binnenhof. Ⓒ ANP / ANP

DEN HAAG - Er lijkt opnieuw onenigheid in de coalitie over de Spreidingswet van VVD-staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel). Die wet moet ervoor zorgen dat asielzoekers eerlijk over alle gemeenten worden verdeeld.