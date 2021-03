Nederland stopt voorlopig uit voorzorg met vaccin van AstraZeneca

Dat maakt het ministerie van Volksgezondheid zondagavond bekend, op advies van medicijnautoriteit CBG. De komende twee weken wordt niet geprikt met het vaccin. Dat is dus tot en met zondag 28 maart. Mensen die een afspraak hadden om het vaccin toegediend te krijgen, worden afgezegd.

Volgens de laatst bekende gegevens van het coronadashboard zouden er de komende twee weken tot die datum bijna 290.000 mensen het middel krijgen. Het gaat daarbij vooral om medewerkers in de gehandicaptenzorg en wijkverpleging, thuiswonenden van 60 tot en met 64 jaar en mensen met het syndroom van Down en morbide obesitas. Inmiddels hebben ongeveer 350.000 Nederlanders dat vaccin ontvangen.

’Andere klachten dan trombose’

„Directe aanleiding voor het advies is nieuwe informatie die dit weekend beschikbaar is gekomen. Het gaat om andere klachten dan het beperkte aantal meldingen van trombose na vaccinatie, waarop het CBG zich voor dit weekeinde baseerde”, stelt het ministerie.

Het gaat om zes meldingen van mogelijke bijwerkingen uit Denemarken en Noorwegen, aldus VWS. „Het gaat om ernstige, zeldzame verschijnselen van stolselvorming (trombose) én een verlaagd aantal bloedplaatjes (trombocytopenie) bij volwassenen onder de 50 jaar. In Nederland zijn momenteel geen soortgelijke gevallen bekend.”

Bloedstolsels

Denemarken kondigde eerder aan te stoppen, nadat er bloedstolsels waren geconstateerd bij enkele mensen die het vaccin hadden gekregen. Ook IJsland trokt daarom tijdelijk de stekker uit de vaccinatiecampagne.

Eerder zei coronaminister Hugo de Jonge nog dat er geen aanleiding was voor zorgen over het AstraZeneca-vaccin. „Het is hoogst onwaarschijnlijk dat het trombosegeval en de vaccinatie samenhangen. Het zijn dingen die voorkomen na een vaccinatie, maar niet door een vaccinatie.”

Agnes Kant, epidemioloog en directeur bij het Nederlandse bijwerkingencentrum Lareb zag eerder ook geen noodzaak om ermee te stoppen. „Het gaat om een verdenking van een trombose, zonder ernstige gevolgen”, zei Kant vorige week. „We zien niets bijzonders, maar we zijn er natuurlijk wel extra alert op.”

GGD’en, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en branchevereniging Nederlandse GGZ zijn inmiddels door het RIVM geïnformeerd over het besluit, meldt het ministerie. De voorzorgsmaatregel heeft geen gevolgen voor geplande vaccinaties met de vaccins van BioNTech/Pfizer of Moderna.

Reactie De Jonge

Minister de Jonge, zondagavond in een verklaring: „Cruciaal is de vraag of het gaat om klachten ná vaccinatie, of dóór vaccinatie. Over de vaccins mag geen enkele twijfel bestaan. Ik vind het van groot belang dat de meldingen goed worden onderzocht. We moeten altijd het zekere voor het onzekere nemen, en daarom is het verstandig om nu uit voorzorg even op de pauzeknop te drukken. Ik vaar hierbij volledig op onze experts.”