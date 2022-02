Carnaval zit diep in dna van het zuiden: ’Met de maskers op, gaan de maskers af’

Premium Tussen de lakens

Ineke gaat vreemd tijdens carnaval: ’Mijn man weet dat niet’

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Ineke (43). Carnaval is voor haar vooral een feest van vreemdgaan. „Ik ben nu al een twee keer met een andere vent in bed beland. Daar heb ik het met mijn man niet over.”