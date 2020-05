Sportscholen, sauna’s en casino’s op 1 juli open

In het eerdere stappenplan wilde het kabinet de casino’s, sauna’s en sportscholen pas op 1 september de gelegenheid geven weer open te gaan. Nu is dat vervroegd. Dat geldt ook voor de sport- en verenigingskantines. Wel geldt nog dat de opening weer kan worden uitgesteld zodra het coronavirus weer om zich heen grijpt.

De ’winstwaarschuwing’ geldt ook voor de versoepelingen die sowieso al per 1 juli zouden ingaan, zoals de openstelling van bioscopen en horeca voor grotere groepen. Aankomende maandag mogen de terrassen, musea, restaurants al open voor maximaal dertig personen. Ook het voortgezet onderwijs begint weer. „Een spannende dag”, zei Rutte. „Het kan alleen als de ruimte er is. Als we ons met z’n allen aan de gedragsregels houden.”

De prostitutie en de coffeeshops moeten voorlopig nog gesloten blijven.

Over het vooruitzicht op een vakantie in het buitenland hield de premier zich op de vlakte. „We zijn geen vakantieman. Je hoopt hoogstens dat je landen kunt benoemen met vergelijkbare risico’s.” Vuistregel is namelijk dat een reis naar een ander land niet meer risico op besmetting mag opleveren, zei Rutte. Maar zelfs al zou je landen als veilig kunnen bestempelen, dan is altijd het risico dat het tussentijds verandert. „Het is echt complex. Je ziet dat in heel Europa landen worstelen met die vraag.”

Ook herhaalde de minister-president een andere vuistregel: „Juist tijdens de vakantie geldt: wie klachten heeft, blijft op zijn hotelkamer of in zijn stacaravan.”

Wie niet gebonden is aan het hoogseizoen, kan beter zijn vakantie uitstellen, zo vraagt het kabinet, dat op deze manier hoopt de drukte te spreiden.

Minister De Jonge (Volksgezondheid) zei de corona-app komende maand te kunnen testen. De app die traceert met wie iemand die besmet allemaal in contact is geweest, kan een belangrijke schakel vormen in het indammen van nieuwe virusuitbraak.