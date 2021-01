Volkswagen weer favoriet zakelijke rijder

Het is voor het eerst sinds 2016 dat het Duitse automerk weer de ranglijst aanvoert en de twee Franse autogiganten achter zich weet te laten. Dat blijkt uit een analyse van eigen data door Athlon Nederland.

Opvallende verschuiving

Hoewel de top 3 al jarenlang wordt gedomineerd door de drie merken is er wel een opvallende verschuiving te zien in de populairste modellen waar leaserijders achter het stuur kruipen. In januari 2020, voor de coronacrisis, reden de meeste zakelijke leaserijders in een Peugeot 308 SW, gevolgd door de Skoda Octavia Combi. Aan het einde van het jaar was die positie ingenomen door de Tesla Model 3, die op de voet gevolgd werd door de Volkswagen Polo.

Sinds 2017 is Volkswagen ook al het meest bestelde leaseautomerk onder zakelijk Nederland. Skoda wint dit jaar in het aantal bestellingen aan populariteit, ten koste van Tesla en Peugeot. Vanwege meerjarige leasecontracten ziet Athlon de populariteit van Volkswagen nu pas terug in het rijdende wagenpark.

’Veel veranderd’

„Het afgelopen jaar is er natuurlijk veel veranderd aan onze mobiliteit”, ziet Niels van den Hoogen, commercieel directeur van Athlon. „Toch is de levering van nieuwe auto’s bij ons dit jaar gewoon doorgegaan. Wat we constateren is dat door de coronacrisis leasecontracten meer dan voorgaande jaren verlengd worden, in plaats van dat er nieuwe contracten worden afgesloten.”

Elektrisch en hybride voertuigen winnen wederom in aandeel. Op dit moment ligt het percentage volledig elektrische auto’s van het totale wagenpark van Athlon op 13%. Dat percentage zal snel groeien want: 1 op de 3 bestellingen is een elektrische auto. Al sinds de komst van de fiscale bijtelling in 2013 is de vraag naar elektrische modellen groeiend.

Interessante optie

Ondanks de verhoging van de bijtelling in 2021 is 12% voor een elektrische auto nog steeds interessanter dan 22%. Van den Hoogen: „Vanaf 2021 komt bijna elk automerk met nieuwe EV’s op de markt. Zowel de accucapaciteit als de laadsnelheid zijn toegenomen. Hierdoor is een volledig elektrische auto voor steeds meer mensen een interessante optie. Wij verwachten dan ook volgend jaar een toenemende vraag vanuit de markt.”