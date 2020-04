Koolmees breidt loonsteun onder voorwaarden uit

Zij moeten bijvoorbeeld afspraken maken met de vakbond over werkbehoud en mogen dit jaar geen bonussen of dividenden uitkeren. Als ze aan die voorwaarden voldoen, komen deze bedrijven toch in aanmerking voor de zogenoemde NOW-regeling, waarmee de overheid een deel van het loon compenseert voor noodlijdende bedrijven.

De uitbreiding geldt voor bedrijven waarvan sommige onderdelen helemaal stilvallen, maar het bedrijf als geheel niet een heel grote klap krijgt. Daardoor heeft het hele bedrijf minder dan 20 procent omzetverlies, het minimum om loonsteun te krijgen. En een onderdeel van het bedrijf kon niet op zichzelf aanspraak maken op compensatie.

Koolmees wilde dat in eerste instantie niet, omdat bedrijven dan zouden kunnen gaan schuiven met kosten en omzet. Maar de minister gaat nu toch om, nadat een meerderheid van de Kamer een oproep daartoe van CDA-Kamerlid Palland heeft ondersteund. Door de wijziging kunnen onderdelen – werkmaatschappijen – van een bedrijf ook zelf looncompensatie aanvragen.

Omdat de risico’s die Koolmees in eerste instantie zag er nog steeds zijn, verbindt hij wel een aantal voorwaarden aan de extra steun. Maar ook dan zijn de risico’s ’niet volledig weg te nemen’, schrijft de minister aan de Tweede Kamer.

Koolmees werkt op aansporen van de Kamer ook nog aan andere uitbreidingen van het economische steunpakket. Zo komt er een vangnet voor flexwerkers die tijdens de coronacrisis worden ontslagen en denkt Koolmees na over een regeling voor seizoensarbeid.