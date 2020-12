Ajacied Promes vraagt politie om getuigen te horen

Promes werd zondagochtend gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij, die in juli plaatsvond in een loods in Abcoude. Hij werd dinsdag door de politie na verschillende verhoren in het bijzijn van zijn advocaten Gerard Spong en Aalmoes in vrijheid gesteld.

Promes ontkent elke strafbare betrokkenheid bij het incident, zo vertelt Aalmoes die samen met Spong er bij het Openbaar Ministerie op heeft aangedrongen de zaak door het horen van getuigen uit te zoeken.

Promes ontkende zondag al via zijn advocate iedere betrokkenheid bij de steekpartij. „Promes betwist uitdrukkelijk de beschuldiging. Promes was op het moment van het incident niet ter plaatse. Promes werkt volledig mee aan het onderzoek”, liet Aalmoes weten.

Pees doorkliefd

Haar verklaring staat haaks op die van Yehudi Moszkowicz, de advocaat van het familielid van Promes dat werd gestoken. Volgens hem beweert zijn cliënt door Promes in een knie te zijn geraakt. Daarbij is onder meer een pees doorkliefd. Het familielid deed vorige maand pas aangifte nadat bij Team Criminele Inlichtingen van de politie informatie over de steekpartij was binnengekomen.

Promes werd dinsdag op vrije voeten gesteld. Hij blijft wel verdachte maar is dus niet voorgeleid aan de rechter-commissaris. Behalve een ernstige verdenking moeten daarvoor gronden aanwezig zijn, zoals vluchtgevaar, gevaar voor herhaling of de vrees dat iemand het onderzoek saboteert. Die gronden zijn er niet, aldus het OM.

De verdenking tegen Promes luidt „mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg.” Daarop staat maximaal vier jaar gevangenisstraf.