Agenten in kogelwerende vesten bij door explosie getroffen woning aan de Roef in Huizen

„Gezien de gebeurtenissen van de afgelopen week nemen we deze melding heel serieus”, meldt de woordvoerster. „Uit voorzorg is er flink opgeschaald. Of er daadwerkelijk iets aan de hand is, is nog niet duidelijk.” Sinds de explosie zijn de veiligheidsmaatregelen rond de Roef verscherpt.

De woning waar afgelopen weekend een explosief afging, was een van de woningen die een week eerder werd gesloten op last van de burgemeester omdat er gevreesd werd voor de veiligheid van de bewoners en de directe omgeving. De gemeente Huizen vermoedt dat een drugsvete de aanleiding is voor de aanslag. De bewoner van de woning waar de explosie plaatsvond, heeft uit veiligheidsoverwegingen een gebiedsverbod gekregen.

Een 42-jarige man uit Den Haag is donderdag aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij dreiging bij woningen in Huizen, Nieuwegein en Hoef en Haag en ook bij eerdere explosies in Hoef en Haag en Tienhoven. De politie denkt dat deze incidenten en die in Huizen verband hebben met elkaar.