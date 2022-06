Premium Het beste van De Telegraaf

Rechtse Lega van Matteo Salvini plots grootste partij in parlement Italianen ruziën over wapenleveringen aan Oekraïne: buitenlandminister stapt op

Door Maarten van Aalderen Kopieer naar clipboard

De Italiaanse buitenlandminister Luigi Di Maio kan zich niet langer vinden in de Oekraïne-koers van zijn partij en stapt op. Ⓒ ANP / Alamy Limited

ROME - De grootste partij van het parlement in Italië, de Vijf Sterrenbeweging, is door onenigheid over wapenleveranties aan Oekraïne in tweeën gesplitst. De minister van Buitenlandse Zaken en voormalig partijleider Luigi Di Maio staat pal achter premier Mario Draghi, die voorstander is van militaire steun aan Oekraïne.