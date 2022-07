Supermaan woensdag goed te zien bij helder weer

Weeronline verwacht dat deze goed te zien zal zijn, omdat het grotendeels helder wordt. De maan komt om 22.30 uur op en gaat de volgende ochtend om 04.21 uur weer onder.

Met name in het tweede deel van de avond en de nacht is de supermaan waarschijnlijk goed waar te nemen. In het noorden kunnen wel wat wolkenvelden overdrijven maar de kans dat het volledig bewolkt wordt, is niet groot. Het midden en zeker het zuiden van het land hebben grote kans om een glimp van de supermaan op te vangen. Koud is het daarbij niet: tussen de 14 en 18 graden.

Supergraanmaan

De supermaan die in juli aan de hemel verschijnt wordt ook wel de supergraanmaan of superdondermaan genoemd. Die eerste benaming heeft te maken met het feit dat in deze tijd van het jaar de eerste graansoorten geoogst kunnen worden. Het kan bovendien geregeld stevig onweren in juli, wat de tweede benaming van de supermaan verklaart.

Bij een supermaan is de afstand tot de aarde kleiner dan bij een volle maan. De maan lijkt hierdoor groter en feller in vergelijking met een ‘gewone’ volle maan: 7 procent groter en 14 procent helderder.