Duitse kapitein Nederlands reddingsschip vrijgesproken

Claus Peter Reisch, kapitein van het schip Lifeline, is onder meer vrijgesproken van een forse boete voor het aanmeren op Malta. Ⓒ EPA

DRESDEN - De Duitse kapitein van het Nederlandse reddingsschip ’Lifeline’ is dinsdag in hoger beroep vrijgesproken. Schipper Claus Peter Reisch was in Malta aangeklaagd, waar zijn schip na het redden van honderden drenkelingen aan de ketting was gelegd. De uitspraak is een blauw oog voor de regering-Rutte, die stelde dat de Lifeline niet onder Nederlandse vlag mocht varen.