Eerbetoon aan een uniek volk

Het kantoor van de Brits-Nederlandse Jimmy Nelson is als een schatkamer. Op de planken kleden uit Mongolische yurts, aan de wanden hoofddeksels uit Papua Nieuw Guinea, reisboeken en een dozijn grote afdrukken van zijn eigen werk. Er tussen wordt gewerkt aan de expositie Jimmy Nelson: The Last Sentinels, Heroes from near and far die 13 oktober in de Amsterdamse Fabrique des Lumières gaat lopen, samen met een pop-up galerie die ernaast opent.

Dit alles om zijn nieuwe boek Between the sea & the sky aan te slingeren, waarin 20 Nederlandse gemeenschappen op de door Nelson zo kenmerkende manier worden geportretteerd.

Vertrouwen

Van zijn voorgaande boeken Before the pass away en Hommage to humanity werden meer dan 100.000 exemplaren verkocht. In beide naslagwerken stonden inheemse volkeren als de Huli in Papoea-Nieuw-Guinea en de Tsaatan in Mongolië centraal, waarvoor Nelson vaak maandenlang met handen- en voetenwerk het vertrouwen van de lokale bevolking moest zien te winnen.

Om de traditionele Nederlandse culturen, van Marken tot Noordwest-Veluwe en van Spakenburg tot Zeeland, op de foto te krijgen was weliswaar geen handen- en voetenwerk nodig, toch was het proces op een bepaalde manier vergelijkbaar.

„We zijn allemaal hetzelfde”, aldus Nelson. „We zien er allemaal anders uit: haar, geen haar, lang, kort, wit, dun, maar willen allemaal één ding: gezien en gehoord worden, aandacht voor en respect door en van elkaar.”

Ook hier moest eerst vertrouwen worden gewonnen. „Gemeenschappen krijgen vaak kritiek: religieus, oud, bekrompen. Er is altijd eerst afstand: wie ben jij, wat wil je van ons? In dat proces moet ik ook mezelf laten zien. Uren praten, uitleggen, veel geduld en oprechte interesse tonen. Dan gaat de deur open en ontstaat er iets.”

Om zijn Between the sea & the sky een coronaproject te noemen zou afbreuk doen aan het vuistdikke 528 pagina’s tellende boek. Voor de al 31 jaar in Nederland wonende fotograaf is dit een eerbetoon aan het land dat hem naar eigen zeggen heeft geadopteerd. „Het is een ode en een dank aan het land dat mij heeft gered”, vertelt Nelson ietwat geëmotioneerd. „Nederland is buitengewoon, met zijn openheid, veiligheid en uniekheid. De gemiddelde Nederlander, voor zover die bestaat, ziet dat wellicht niet, maar die uniekheid mag gevierd worden.”

Hij haast zich te zeggen dat dit boek geen representatie van Nederland is. „Dit is een ieniemienie deel van Nederland, geen afdruk van hoe dit land eruitziet. Dat is geen enkel inheems volk. Maar de gemeenschappen die je in dit boek ziet, vind je nergens anders op aarde. Zo klein als Nederland is, zo divers is het.”

Al werden de foto’s, waar maanden van research en gesprekken met betrokkenen aan vooraf gaan, wel in de pandemie geschoten.

Bewonderaar

Het dichtgaan van de wereld maakte dat Nelson tijd had voor een project binnen de eigen landsgrenzen. Beginnend bij het karakteristieke Marken. Maanden ervoor werd hij op een van zijn exposities uitgenodigd door een bewonderaar, maar gebrek aan tijd („en misschien ook wel aan interesse”) maakten dat het op stapel bleef liggen. Totdat hij werd geraakt door foto’s van een ijsbruiloft, gestuurd door de fan. „De klederdracht, de saamhorigheid, ik had nog nooit zoiets gezien.”

De inwoners en hun klederdracht van het Noord-Hollandse schiereiland werden de eersten van 20. De platen werden geschoten op een ongelukkig moment: net voor de shoot, in juli 2020, kwam er bij een ongeluk op nare wijze een 14-jarig meisje om het leven, een zaak die de publiciteit haalde. „Niemand had zin in mijn komst. Marken heeft een heel hechte community, iedereen was in rouw en nu moesten ze voor mij het hele dorp gaan optuigen?”

Na overleg werd besloten het toch door te laten gaan. „Het zorgde ook voor een bepaalde verwerking. Er werd veel gepraat en veel gehuild. Het maakte dat ik ook dicht bij mezelf kwam: ik voelde wat het opleverde om zoveel tijd en energie te investeren in een foto.”

Op die manier werd het maken van het naslagwerk een zoektocht naar zichzelf, zoals ook zijn voorgaande twee werken dat waren. Als zoon van een geoloog, werkend voor Shell, groeide Nelson als enige blanke persoon op in de jungle van Afrika. Op zijn zevende werd hij naar een Engelse jezuïetenkostschool in Lancashire gestuurd, geleid door priesters. Nog los van de oordelen die hem ten deel vielen, arm want alleen donkere vrienden, incapabel want hij kon niet schrijven, werd hij seksueel misbruikt. Als 16-jarige werd hij op een ochtend volledig kaal wakker. Alopecia areata, veroorzaakt door op school verkeerd gegeven malariamedicatie en stress.

Hij besloot te reizen naar een land waar hij gelijken zou vinden: Tibet. De vier fotorolletjes die hij meenam werden volgeschoten met mensen die hem zonder oordeel opnamen in de community en de (weinige) momenten die hem geluk gaven. „Ik voelde me na het seksueel misbruik de lelijkste mens op aarde, zowel van binnen als van buiten. Op de kostschool werd alles gebroken: het vertrouwen in mezelf en in anderen. Door de wereld in te trekken en mensen op te zoeken probeerde ik dat te herstellen.”