Aantal coronapatiënten in ziekenhuis met 59 toegenomen

Binnenland

4618 nieuwe coronagevallen: ruim boven het gemiddelde

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 4618 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is het hoogste aantal sinds 28 januari, drie weken geleden. Het is ook ruim boven het gemiddelde, want in de afgelopen week kwamen er gemiddeld 3649 positieve tests per etmaal binnen bij het Rijksinstituut ...