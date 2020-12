Doe mee met De Telegraaf Eindejaarsquiz!

Vrijdagavond 18 december om 19.00 uur gaat de eerste Telegraaf Eindejaarsquiz live vanuit de studio in Amsterdam. Presentatoren Pim Sedee en Michelle Willemsen zullen je kennis testen, waarbij enkele gast BN-ers een bijzondere rol zullen vervullen.

Prijzen

Naast een avondje thuisvermaak, zijn er ook hele toffe prijzen te winnen. Met als uitschieter een 8-daagse all-inclusive vliegreis naar Ibiza voor 2 personen. Zodra het straks weer mag kan de winnaar z’n koffers gaan pakken.

Dus als je denkt veel te weten over nieuws, sport en entertainment of je wil gewoon gezellig met een paar vrienden of familie meedoen aan een gezellig avondje quizzen, is dit je kans!

Stem dan op vrijdag 18 december af op onze website of YouTube waar we om 18:45 live gaan en vanaf 19 uur de quiz van start gaat. Rond 20:30 weten we wie er in de prijzen zijn gevallen.

Hopelijk zien we jullie vrijdagavond bij De Telegraaf Eindejaarsquiz!