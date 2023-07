Thibauts (6) leven hing aan zijden draadje na slangenbeet: ’Het gif zat al tot aan zijn oksel’

Alexander Spriet en zijn gezin waren maandag toe aan hun derde vakantiedag in Kroatië, toen ze gingen wandelen in Nationaal Park Paklenica. Toen ze stopten bij een riviertje, ging het mis. „Thibaut wilde even spelen aan het water”, vertelt zijn vader Alexander Spriet. „Hij greep een tak, om zijn evenwicht te kunnen bewaren. Maar hij had niet gezien dat er een slang op die tak lag. Hij schreeuwde het uit – hij was in zijn vinger gebeten.” De slang was een zandadder: een van de giftigste slangensoorten die in Europa in het wild voorkomen.

„Normaal gebeurt het zelden of nooit dat ze daar in Kroatië mensen aanvallen, zo is ons achteraf verteld”, zegt Alexander. „Maar door het warme weer trekken ze naar het water, om zich op de stenen op te warmen.”

Wisten niet of de beet giftig was

,,Thibaut bloedde aan zijn vinger, maar we wisten op dat moment niet of de beet giftig was of niet”, zegt de vader. „We hadden geen bereik met onze mobiel. We hebben toen direct besloten naar de ingang terug te keren: bij de aankomst had ik daar een EHBO-post gezien.”

Tekst gaat verder onder de foto

Thibaut was om 15.15 uur gebeten. De ouders wisten het niet, maar het was een race tegen de klok. „Thibaut voelde zich wat slapjes. Ik heb hem op mijn nek gezet. Achteraf bleek dat de juiste keuze. Als je loopt, gaat je bloed sneller stromen en verspreidt het gif zich sneller.”

Foto van de slang

„In een reflex heb ik mijn vrouw gevraagd om nog snel een foto te nemen van de één meter lange slang.” Ook dat bleek een belangrijke beslissing. De tocht naar de EHBO-post duurde 45 minuten. „Toen we daar de foto toonden, keken ze bedenkelijk: de beet was heel giftig. Ze hadden nog nooit meegemaakt dat een kind door een zandadder gebeten was.”

„Thibaut werd met de ambulance naar het ziekenhuis van Zadar gebracht. Door de foto wisten ze daar welk antigif ze moesten toedienen. Alleen wisten ze niet meteen wat de dosis voor een kind was. We hopen dat we zijn leven kunnen redden, zeiden artsen. Toen we daarna moesten wachten, verwachtte ik elk moment een telefoontje met slecht nieuws.”

Om 17 uur kreeg Thibaut het levensreddende antigif. „Het was als in een film. Het gif verspreidt zich langzaam van de plek waar je gebeten bent. Als het je hart bereikt, is het fataal. Bij Thibaut is het net gestopt bij de oksel.”

In het ziekenhuis

Vijf dagen later is Thibaut nog altijd in het ziekenhuis van Split. „Aanvankelijk wilden dokters nog afwachten, omdat er risico’s waren op nierfalen of trombose. Thibaut lag helemaal alleen op de intensive care. We mochten er maar één uurtje bij. Gelukkig mogen we nu de hele dag bij hem.”

Tekst gaat verder onder de foto

De bewuste slang.

„We hopen begin volgende week naar België terug te keren. De artsen hebben een infuus in zijn handje moeten maken om de druk te doen afnemen. Als dat geheeld is, zouden we normaal gesproken kunnen vertrekken.” De ouders willen vooral andere mensen waarschuwen. „Ook wij hadden nooit gedacht dat we in Kroatië met zo’n gevaarlijke slang geconfronteerd zouden worden. Nergens hebben we borden gezien die ons daarvoor waarschuwen.”