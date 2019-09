Minister Stef Blok ’designated survivor’

Dat meldt NOS. Het kabinet heeft deze Prinsjesdag voor het eerst een designated survivor. Vorig jaar reageerde het kabinet al welwillend op het idee van D66.

Het plan voor een designated survivor is geïnspireerd op de tv-serie Designated Survivor. In de serie heeft een lid van de Amerikaanse regering ook de functie van ’designated survivor’, de aangewezen overlevende, en die is na een aanslag de enige overgebleven bewindspersoon en wordt president. De functie is dus bedoeld om de continuïteit van het landsbestuur enigszins te waarborgen.

Blok is op dinsdag 17 september in Straatsburg voor kennismaking met Nederlandse Europarlementariërs. Bronnen in Brussel melden dat hij niet aanwezig zal zijn op Prinsjesdag.