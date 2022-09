Man (48) Gorinchem doodde eerst vrouw (54) en toen zichzelf

Politiemensen waren een dag eerder nog bij de woning van het stel aan de Hendrik Verschuringstraat geweest na een telefoontje van een bekende van de man die zich zorgen maakte. Agenten wisten dat de man bekend was bij de zorg en hebben doorgevraagd over de verontrustende signalen. Maar volgens de politie was zowel de man als de vrouw rustig en ze gaven beiden aan dat er geen reden was tot zorg.

Bekijk ook: Twee doden in woning Gorinchem