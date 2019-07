Man zwaargewond bij steekpartij Kerkrade

De politie is nog op zoek naar de dader. De omgeving is afgezet in verband met het onderzoek.

Vlakbij het stadio werd het muziekfestival R&B Sunday Outdoor gehouden, meldt De Limburger. Het festival was net afgelopen toen het steekincident plaatsvond.

Meerdere mensen zouden met elkaar op de vuist zijn gegaan tijdens het evenement, zo meldden ooggetuigen. Het is niet bekend of de knokpartijen en de steekpartij verband houden met elkaar.