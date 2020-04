’Maak geld vrij voor zomerscholen kwetsbare leerlingen’

Dat vraagt de Tweede Kamer woensdag aan minister Slob (Onderwijs). CDA-Kamerlid Rog vraagt hem om de zomerscholen te faciliteren. Volgens hem is er nog subsidiegeld over omdat er weinig vraag was naar lente- en zomerscholen. Dat moet het kabinet van de CDA’er gaan gebruiken om zomerscholen door het hele land mogelijk te maken.

Ook VVD, D66, SP en PvdA zien brood in het uitgebreid opzetten van zomerscholen. Maar geen van de partijen wil leerlingen verplichten om ook tijdens de vakantie door te leren. „Het is zeker niet mijn idee dat we één mal opleggen aan het onderwijs”, zegt Rog. „We moeten niet de vakantie inkorten en verplicht onderwijs gaan geven.” Maar de faciliteiten moeten er in elk geval zijn, bepleit de CDA’er.

VVD-Kamerlid Heerema waakt er wel voor dat het beeld ontstaat dat eventuele achterstanden zo snel mogelijk ingelopen moeten worden. „Zomerscholen kunnen behulpbaar zijn”, zegt de liberaal. „Zeker voor de meest kwetsbare leerlingen. Maar moeten we doen alsof het jaar op een normale manier afgesloten moet worden? Laten we dat aan de scholen laten.” Ook PvdA-Kamerlid Van den Hul stelt voor de ruimte aan scholen te laten voor de invulling.

Slob heeft enkele weken geleden al laten weten dat het kabinet kijkt naar de mogelijkheden voor meer zomerscholen.

Testbeleid

In de Kamer waren er ook zorgen over de testcapaciteit voor onderwijspersoneel. In de protocollen die de sector heeft opgezet, staat dat leerlingen en leraren met coronaklachten getest moeten worden. Zo vroegen meerdere partijen zich af of die testmogelijkheid wel geldt voor al het onderwijspersoneel, en niet alleen leraren.

Ook waren er zorgen of de testcapaciteit in Nederland wel voldoende is om ook in het onderwijs te testen. „Het helpt niet dat de tests misschien niet op orde zijn”, zegt SP-Kamerlid Kwint.