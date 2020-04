Scholen 11 mei weer open, horeca nog drie weken langer dicht

Dat besluit het kabinet dinsdagavond, bevestigen Haagse bronnen. Het Outbreak Management Team (OMT), met medische deskundigen, had het kabinet al geadviseerd basisscholen, de kinderopvang en speciaal onderwijs na de meivakantie (vanaf 11 mei) weer te openen. Dat zou in eerste instantie wel in halve klassen moeten. Het kabinet laat de uitwerking aan de onderwijssector zelf.

Er komt daarnaast ook ruimte voor kinderen tot 12 jaar om te sporten zonder 1,5 meter afstand te houden. Ook dat is volgens het advies van het OMT.

Voor horeca komt er niet meer ruimte. De sluiting van cafés en restaurants wordt met drie weken verlengd tot 19 mei. Een week daarvoor beslist het kabinet opnieuw over de verlenging van coronamaatregelen.

Het verbod op vergunningsplichtige evenementen tot 1 juni wordt tot in elk geval 1 september verlengd.